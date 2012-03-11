Янукович поздравил главу УАПЦ с днем рождения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Митрополита Киевского и всей Украины Мефодия с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Митрополиту Мефодию крепкого здоровья и Божьего благословения в архипастырском служении для добра верных и Украины.

Справка УНИАН. Митрополит Киевский и всей Украины Мефодий (Валерий КУДРЯКОВ) - предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, родился 11 марта 1949 в городе Копичинцы Гусятинского района Тернопольской области. Высшее духовное образование получил в Московских духовных семинарии и академии. Глава УАПЦ с 14 сентября 2000 года.