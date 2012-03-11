В Нью-Йорке прошла акция в поддержку тибетцев
10:44, 11 марта 2012Государство
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Приняли участие 2 тыс. человек
В Нью-Йорке у здания штаб-квартиры ООН состоялась демонстрация в защиту прав коренных жителей Тибета, сообщает ВВС.
В акции, приуроченной к очередной годовщине начала антикитайских выступлений в Тибете, приняли участие около 2 тысяч человек.
Выступавшие на митинге обвиняли китайские власти в жестоком подавлении протестующих тибетцев.
В прошлом году около 20 тибетских монахов предприняли акции самосожжения в знак протеста против китайского правления.
Пекин обвиняет духовного лидера Тибета Далай Ламу, живущего в изгнании, в подстрекательстве населения к массовым беспорядкам.
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