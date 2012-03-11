В Нью-Йорке прошла акция в поддержку тибетцев

В Нью-Йорке у здания штаб-квартиры ООН состоялась демонстрация в защиту прав коренных жителей Тибета, сообщает ВВС.

В акции, приуроченной к очередной годовщине начала антикитайских выступлений в Тибете, приняли участие около 2 тысяч человек.

Выступавшие на митинге обвиняли китайские власти в жестоком подавлении протестующих тибетцев.

В прошлом году около 20 тибетских монахов предприняли акции самосожжения в знак протеста против китайского правления.

Пекин обвиняет духовного лидера Тибета Далай Ламу, живущего в изгнании, в подстрекательстве населения к массовым беспорядкам.