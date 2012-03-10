Сирийские христиане бегут в Ливан из страха перед исламистами

Около одной тысячи сирийцев бегут из страны ежедневно в Ливан, сообщил директор ливанского отделения Папских миссионерских обществ священник Поль КАРАМ.

Он сообщил, что большинство беженцев — это христианские семьи, которые бегут из Сирии, опасаясь дальнейшей эскалации насилия в условиях, когда исламские боевики противостоят режиму АСАДА.

По словам священника, христиане Ливана стараются оказать гостеприимство своим сирийским единоверцам.

«Мы принимаем их в приходах, обеспечиваем еду и одежду, мы помогаем им в экономическом плане и встраиваем их в социальную структуру», — говорит Поль КАРАМ.

«Как церковь мы повторяем, что мы против насилия», — добавил он. — Мы хотим содействовать миру и поощрять диалог. Что касается христиан, то велика опасность, что в Сирии повторится тот же сценарий, что и в Ираке, где христиане вынуждены были бежать из страны. Риск состоит в том, что диктаторский режим может быть заменен исламистским, который водворит шариат».

Седмица.Ru