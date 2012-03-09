Католическая Церковь США выступает против войны с Ираном

К дипломатической активности вместо вооруженной интервенции в Иране призвали католические епископы США. От имени епископата к госсекретарю Хилари КЛИНТОН обратился епископ Ричард ПЭЙТС, ответственный в Конференции епископов за работу на благо справедливости и мира, сообщает «Сибирская католическая газета» .

Католическая Церковь в США очень обеспокоена эскалацией риторики и политической напряженности и спекуляциями относительно использования американской армии в Иране. В послании обращено внимание на отсутствие доказательств непосредственной угрозы США и их союзникам со стороны Ирана.

Подобным образом недопустимым является и превентивный удар со стороны Израиля, – пишет епископ ПЭЙТС. – Для того, чтобы получить моральное оправдание превентивной войны, необходимы очень серьезные основания, а прежде надлежит исчерпать все мирные средства, среди которых – санкции, переговоры и сотрудничество с международными организациями. Американская Церковь отдает себе отчет в угрозе со стороны Ирана в связи с его ядерной программой, но считает, что объявление войны следует в настоящее время расценивать как безрассудный и бессмысленный шаг».

«С точки зрения католического учения, использование силы всегда должно быть последним средством», – напоминает епископ в своем обращении.

Православие.Ru