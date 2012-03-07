Утвержден порядок о наследстве жителей культовых сооружений

Министерство юстиции Украины утвердило порядок открытия наследства жителей культовых сооружений.

После смерти гражданина, проживавшего на территории монастыря, храма, другого культового здания, местом открытия наследства считается местонахождение соответствующего дома.

Об этом говорится в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденном Приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 года № 296/5.



Согласно этому Порядку, который вскоре вступит в силу, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя согласно статье 29 Гражданского кодекса Украины.

При этом граждане, которое из-за своих религиозных убеждений в установленном законодательством порядке отказалась от принятия регистрационного номера налогоплательщика, при заключении сделок имущественного характера должны подтвердить этот факт нотариусу, показав отметку в своем паспорте.

ИРС