Сенат США отклонил законопроект о свободе совести

51 голосом против 48 Сенат Соединённых Штатов Америки отверг проект закона о защите свободы совести, предложенный на рассмотрение республиканским сенатором штата Миссури Ройем БЛАНТОМ.

Принятие закона освободило бы работодателей от обязательств, навязанных санитарной реформой президента ОБАМЫ.

Напомним, что эта реформа распространяет также на католические больницы страховое покрытие в случаях применения методов контрацепции и абортивных препаратов.

В новом сообщении епископата Соединённых Штатов, опубликованном после поражения в Сенате, выражается просьба в адрес вашингтонской администрации об изменении направления и защите свободы совести.

В частности, епископ БРИДЖПОРТА и президент Комиссии по религиозной свободе при Епископской конференции США Уильям ЛОРИ утверждают, что епископат «и впредь будет с силой защищать права совести верующих посредством всех возможных правовых способов. Мы не остановимся до тех пор, пока не будет восстановлено законное право на отказ по мотивам совести и пока не станет уважаться Первая поправка Билля о правах».

Радио Ватикана