Азаров: люди должны думать о значении Великого поста

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что люди должны думать о значении Великого поста.

Об этом глава правительства заявил во время общения с пользователями Facebook.

«На мой взгляд, во время Великого поста и в другое время не надо делать ничего такого, что бы не согласовывалось с вашей совестью, убеждениями, и в этом Великий пост не должен ничем отличаться от всех других дней в году. Но в эти дни особенно нужно думать о том, что означает этот Великий пост, чему он посвящен, какие испытания прошел Спаситель. И эти мысли подскажут Вам правильное поведение», - сказал Н.Азаров.

