Азаров: люди должны думать о значении Великого поста
00:56, 03 марта 2012Государство
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Глава Кабмина в Facebook
Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что люди должны думать о значении Великого поста.
Об этом глава правительства заявил во время общения с пользователями Facebook.
«На мой взгляд, во время Великого поста и в другое время не надо делать ничего такого, что бы не согласовывалось с вашей совестью, убеждениями, и в этом Великий пост не должен ничем отличаться от всех других дней в году. Но в эти дни особенно нужно думать о том, что означает этот Великий пост, чему он посвящен, какие испытания прошел Спаситель. И эти мысли подскажут Вам правильное поведение», - сказал Н.Азаров.
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