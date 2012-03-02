В Египте за "оскорбление" Пророка осудили христианина

Суд провинции Ассу приговорил к шести годам лишения свободы представителя коптской общины Макраме ДИАБИ. Учитель-христианин был признан виновным в "богохульстве" после того, как в присутствии коллег "нелестно" отозвался о пророке Мухаммаде.

Учителя-мусульмане объявили забастовку в знак возмущения словам ДИАБИ. Они требовали отдать преподавателя под суд за оскорбление их веры. Забастовка была прервана только после его ареста.

Христиане-копты - главным образом, потомки древнего коренного населения Египта - составляют не более 10% жителей страны. Активизация и усиление радикально-исламистских настроений, которые произошли после падения режима МУБАРАКА, привели к регулярным погромам и приследованиям исповедников христианской веры и осквернению их церквей. При этом власти страны, мягко говоря, явно не спешит защитить египетских христиан.

Кyrios

