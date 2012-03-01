За религиозной нетерпимостью в Украине будут следить прокуроры

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) разослала прокурорам областей, Киева, Севастополя и Крыма специальные письма с требованием активизировать борьбу с проявлениями "расовой и религиозной нетерпимости, ксенофобии", сообщает Коммерсант.

Прокуроров призвали обращать пристальное внимание на обоснованность решений органов внутренних дел и миграционной службы о депортациях иностранцев, на полноту осуществления профилактических мероприятий "по выявлению, предупреждению и предотвращению правонарушений, совершенных на почве национальной, расовой и религиозной вражды". Необходимость усиления борьбы с ксенофобией и расовой нетерпимостью в Генпрокуратуре обосновывают приближением чемпионата Европы по футболу.

Вместе с тем в ГПУ напомнили, что из более 130 тыс. живущих в Украине иностранцев значительное число находится на ее территории без законных оснований: "В прошлом году за пределы страны выдворено более 13 тыс. нелегальных мигрантов".

В пресс-службе МВД пояснили, что не собираются предпринимать каких-либо особенных мер в связи с поручениями ГПУ. "Мы просто будем больше работать, если в прокуратуре считают это нужным",— сообщили в ведомстве. Напомним, что на прошлой неделе Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью рекомендовала Украине усилить к Евро-2012 контроль над деятельностью местных неонацистов и скинхедов.

Эксперты полагают, что выполнение задачи, поставленной ГПУ, зависит от добросовестности сотрудников милиции. "Для того чтобы усилить борьбу с ксенофобией, милиционеры должны сами стать меньшими ксенофобами хотя бы на время проведения чемпионата",— заявил корреспонденту глава Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман. Следует отметить, что в последнем отчете Европейской комиссии по борьбе с расизмом относительно Украины указывается: представители правоохранительных органов склонны классифицировать правонарушения расистского характера как обычное хулиганство.