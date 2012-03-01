Число религиозных общин в Венгрии увеличилось в два раза

В Венгрии к настоящему времени существовали 14 зарегистрированных церквей и религиозных организаций. 27 февраля в парламенте страны проголосовали за признание еще 18 религиозных общин, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство KNA.

Таким образом, общее число легально действующих конфессий достигло 32. Отныне мусульмане, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, методисты, англикане, копты, мормоны, 5 буддийских общин, индусы и «свидетели Иеговы» юридически признаны государством.

Наиболее распространённым религиозным направлением в Венгрии является католицизм, католиками по данным общенациональной переписи 2001 г. считают себя 5 558 901 человек или 54,5 % общего населения страны. Большинство венгерских католиков принадлежит к латинскому обряду, к греко-католикам себя причислили 268 935 человек (2,6 % населения).

Вторая по распространённости религия — протестантизм (главным образом, кальвинизм). Протестантов в стране - 19,5 %.

Среди религиозных меньшинств — православные (главным образом, этнические сербы, румыны, украинцы и русины), иудеи, мусульмане и др. Число последователей религий, не относящихся к католичеству и протестантизму, не превышает в сумме 0,5 %.

Число атеистов и агностиков, согласно данным переписи, 1 483 369 человек (14,5 %). Около 10 % граждан Венгрии отказалось отвечать на вопрос о религиозной принадлежности.