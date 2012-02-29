Политика Барака Обамы - трюк, который оскорбляет верующих

Более 500 ректоров университетов, академиков и религиозных лидеров подписались под заявлением относительно политики президента США Барака ОБАМЫ.

«Недопустимо» - такое название носит письмо, в котором осуждается запланированная смена законодательства в сфере страхования.

Фонд Беккета, который опубликовал письмо, ведет борьбу в суде против запланированного закона. Представитель фонда отметил, что это письмо является «беспрецедентным объединением людей на защиту религиозной свободы и прав совести от глубоко ошибочных и несправедливымх действий правительства».

Предложенный администрацией президента компромисс названо «дешевым бухгалтерским трюком», который оскорбляет католиков, протестантов, восточных православных христиан, евреев, мусульман и других верующих.

Количество лиц, которые поставили свою подпись под заявлением, постоянно увеличивается. Кардинал Тимоти ДОЛАН, Архиепископ Нью-Йорке и глава епископата США, присоединилсь к группе религиозных и политических деятелей.

Сatholicnews