Мэрия против строительства в Париже православного храма

Мэрия Парижа выступает против строительства русского православного храма на набережной Сены, в историческом квартале неподалеку от Эйфелевой башни. Такое заявление сделал сегодня здесь градоначальник французской столицы Бертран ДЭЛАНОЭ, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Эта архитектура является показной, что совершенно неприемлемо для объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда выбирался макет центра, были представлены другие, более приемлемые проекты, в которых чувствовалась забота о городской гармонии и уважение к парижскому пейзажу", - подчеркнул мэр Парижа.

В конце января Россия подала в префектуру Парижа запрос о выдаче разрешения на возведение в Париже духовно-культурного центра.

"Идея строительства центра принадлежала патриарху Алексию II, - напомнил, управляющий делами президента РФ Владимир КОЖИН. - Его Святейшество поднял этот вопрос на встрече с президентом Франции Николя САРКОЗИ во время визита в Париж в 2007 году.

Поскольку проект реализуется на межгосударственном уровне, позиция парижской мэрии носит исключительно консультативный характер.

Данный проект русского духовно-культурного центра был разработан группой российских и французских архитекторов под руководством испанского мастера Мануэля НУНЬЕСА-ЯНКОВСКОГО.

"Букву закона мы не нарушили, - сказал архитектор. - До креста высота составит допустимые 25 метров, а на крест ограничения распространяться не должны".