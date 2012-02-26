Атамбаев пообещал развивать православие в Киргизии

Надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с президентом республики Алмазбеком АТАМБАЕВЫМ.

«Мы знаем, что было много горя и страданий, и с избранием вас на пост президента, я думаю, киргизский народ — и не только киргизский народ, но и мы — связываем стабилизацию положения в вашей стране, укрепление межнациональных отношений, межрелигиозных отношений», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что на территории Киргизии на протяжении многих лет бок о бок проживают православные и мусульмане, и во время недавних межнациональных столкновений в республике Русская Православная Церковь активно оказывала помощь населению Киргизии.

«Я хотел бы вас заверить в том, что Русская Православная Церковь будет делать все для того, чтобы укреплялся межрелигиозный мир, межэтнический мир в Киргизии, с тем, чтобы действительно Киргизия обрела спокойствие, а вместе со спокойствием — экономическое и духовное процветание», — добавил предстоятель РПЦ.

В свою очередь президент Киргизии заверил патриарха Кирилла в том, что будет делать все для того, чтобы связи между православными и мусульманами в республике укреплялись.

«Православие в Кыргызстане — это одна из двух традиционных религий, и я считаю, что развитие православия в Кыргызстане поможет нам остановить отъезд русскоязычного населения, послужит укреплению Кыргызстана и в политическом, и экономическом плане. Поэтому хочу Вас заверить, что и Президент, и народ Кыргызстана за то, чтобы эти связи укреплялись, стали еще крепче», — отметил Алмазбек АТАМБАЕВ.

Православие и мир