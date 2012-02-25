Католической общине вернули здание в Николаеве

Николаевской католической общине передано исторически принадлежащее ей здание, в котором долгие годы располагался Николаевский областной краеведческий музей.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Общественного совета в Николаевской областной госадминистрации губернатор Николай КРУГЛОВ передал символические ключи от культового здания, в котором находился Николаевский областной краеведческий музей, епископу Одесско-Симферопольской диецезии Римско-католической церкви Брониславу БЕРНАЦКОМУ.

В свою очередь епископ подарил Н.КРУГЛОВУ икону Иисуса Христа.

Как отметил губернатор, до 2011 года в соответствии с распоряжением Президента Украины о передаче всех культовых зданий религиозным общинам в Николаеве были освобождены и переданы все культовые сооружения, по которым имелись подтверждающие документы. Проблема оставалась со зданием, принадлежащем католической церкви Святого Иосифа, в котором располагался Николаевский областной краеведческий музей.

Возвращение здания церкви стало возможным после того, как краеведческий музей был переведен в Старофлотские казармы, где со временем будет создан целый музейный городок. По словам Н.КРУГЛОВА, открыть его планируется до 1 мая.

Как отметил епископ Б.БЕРНАЦКИЙ, передачи здания католическая община ожидала больше 13 лет. После ремонта в здании будет расположен дом настоятеля костела Святого Иосифа, воскресная школа для молодежи и приют для бездомных граждан.

В Николаеве есть два прихода римско-католической церкви, а в области - еще шесть: в Очакове, Южноукраинске, в селе Киселевка, в Первомайске и Кривом Озере, в Баштанском районе.

«Сегодня я очень доволен, - сказал епископ Б.БЕРНАЦКИЙ. – За 10 лет для меня это – наибольшая радость. Николаев стал примером на юге Украины, что можно найти компромисс. Католическая церковь – миролюбивая, она ни с кем не воюет, за всех молится, служит, сколько может, людям. Я очень благодарен губернатору Николаю КРУГЛОВУ, который дал слово и его сдержал, а также директору музея. Теперь и музей, и костел будут иметь свои помещения, и это большая радость. Будем служить вместе на благо города и горожан».