Папа Римский дал аудиенцию министру Балоге

В Ватикане состоялась личная аудиенция Министра чрезвычайных ситуаций Украины Виктора БАЛОГИ у главы Католической церкви Папы Бенедикта XVI, сообщает пресс-служба МЧС.

В.БАЛОГА передал Его Святейшеству приветственное письмо от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. В послании Глава Украинского государства поздравил понтифика с 20-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Ватиканом, отметил высокий уровень взаимодействия между государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Президент пожелал Папе Бенедикту XVI крепкого здоровья и духовных сил на долгие годы жизни.

Министр вручил от имени Президента подарок Верховному Правителю Престола - редкое издание Евангелия. Понтифик принял святую книгу и пожелал процветания Украине и ее народу.

Также во время визита в Ватикан В.БАЛОГА встретился с префектом Конгрегации по делам Восточных Церквей кардиналом Леонардо САНДРИ, который вручил ему государственную награду Ватикана - папский рыцарский орден святого Сильвестра. Этой наградой награждаются мирян за выдающиеся заслуги перед Католической церковью и Святым Престолом. Кардинал Л.САНДРИ отметил значительный личный вклад БАЛОГИ в деятельность Закарпатской епархии.

Со своей стороны Министр отметил важность развития и укрепления духовных начал в общественной жизни, отметив, что церковь является неиссякаемым источником мира и единения людей в вере.

В.БАЛОГА также подарил кардиналу Л.САНДРИ картину закарпатского художника Василия БУРЧ с изображением Мукачевского замка «Паланок».

МЧС Украины