США осуждают смертный приговор иранскому пастору

США осуждают действия иранских властей, подтвердивших смертный приговор пастору Юсефу НАДАРХАНИ, который отказался отречься от своей веры. В заявлении Белого дома говорится, что дело Надархани является «еще одним из шокирующих нарушений Ираном его международных обязательств, собственной конституции, а также заявленных религиозных ценностей».

В своем заявлении Белый дом призывает международное сообщество «повлиять на власти Ирана с требованием немедленно освободить пастора НАДАРХАНИ».

Юсефа НАДАРХАНИ, который обратился в христианство и стал пастором, ранее приговорили к смерти за вероотступничество от ислама и проповеди христианства. Вместе с тем Верховный суд Ирана решил, что с НАДАРХАНІ могут снять все обвинения, если он откажется от своего вероисповедания.

Радио Свобода