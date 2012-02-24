Обама извинился перед афганцами за сожженный Коран

Президент США Барак ОБАМА извинился перед афганским народом за сожжение Корана американскими военными.

В письме на имя президента Афганистана Хамида КАРЗАЯ он выразил "глубокое сожаление" и заявил, что инцидент, произошедший на военной базе США в начале этой недели, был ошибкой.

Демонстрации против осквернения Корана не прекращаются уже три дня в северных и восточных районах Афганистана.

Двое американских солдат и двое афганцев были убиты в четверг в результате нападения на военную базу. Семь человек были убиты в среду и десятки получили ранения в ходе акций протеста.

В послании, обнародованном главой дипломатической миссии США в Афганистане, ОБАМА заверил афганского президента, что власти США накажут виновных.

"Я передаю мое глубокое сожаление и прошу вас и ваш народ принять мои глубокие извинения. Ошибка была случайной. Уверяю вас, мы примем соответствующие меры, чтобы такое не повторилось, и привлечем к ответственности виновных", – сказано в письме.

Между тем талибы призвали афганцев в отместку за "оскорбление" Корана убивать и избивать всех, кто служит в оккупационных силах.

В своем заявлении представитель талибов заявил, что афганцы должны "безостановочно протестовать" и "преподать им урок, чтобы они никогда больше не смели оскорблять священный Коран".

ВВС