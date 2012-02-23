В Житомирской исправительной колонии построят церковь

В Житомирской исправительной колонии № 4 освятили Крест на месте, где вскоре начнется строительство церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии приняли духовенство, осужденные, журналисты и участники выездного заседания коллегии Государственной пенитенциарной службы Украины, которое состоялось сегодня на базе органов и учреждений исполнения наказаний Житомирской и Винницкой областей.

Как сообщил журналистам после церемонии освящения Креста председатель Государственной пенитенциарной службы Украины, генерал-лейтенант Александр ЛИСИЦКОВ, в целом в Украине действует 184 исправительных учреждения, в 90% из которых не регистрируется злостных нарушений правил поведения.

"Мы считаем, что это является результатом в том числе и влияния слова Божия. При исправительных учреждениях государства есть 75 религиозных сооружений: храмы, часовни, молитвенные комнаты. Учитывая, что наказание отбывают люди разных национальностей и вероисповеданий, мы обеспечиваем осужденным возможность исповедовать ту веру, которая является для них родным ", - уточнил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины.

Он также рассказал, что в прошлом году появилось пять новых религиозных сооружений на территории исправительных учреждений Украины. В этом году уже освящено два места, где будут построены храмы - в Житомирской колонии и Киевском следственном изоляторе. "Строятся храмы за счет пожертвований личного состава, меценатов, взносов осужденных. Последние отдают часть заработанных на производствах колоний денег", - добавил А.ЛИСИЦКОВ.