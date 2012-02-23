Государство должно проводить непредвзятую политику относительно всех конфессий

Структуры власти и государственные служащие должны неукоснительно соблюдать на практике законодательный принцип равного отношения к церкви и религиозным организациям.

Об этом говорится в проекте Концепции гуманитарного развития Украины на период до 2020 года, подготовленном НАН Украины.

Кроме этого государство и общество должны способствовать равноудаленности государства от Церквей, равного отношения к ним, непредоставления им преференций и приоритетов, какими бы аргументами такие действия не оправдывались.

В документе отмечается необходимость выработки надежных правовых и административных механизмов предупреждения и недопущения на местах практики скрытой нетолерантности по отношению к верующим. В частности, при возвращении религиозным организациям культовых зданий и имущества, определении вопросов правопреемства религиозных общин, регистрации новых религиозных организаций, выделении земельных участков под строительство и прочее.

Государство и общество призваны всесторонне поощрять практику диалога, переговорного процесса по проблемным вопросам между конфессиями, в частности между конфликтующими сторонами в религиозной сфере.

Журналисты и другие представители медиа со своей стороны должны приложить усилия для повышения уровня объективности, глубины, информационной насыщенности, профессионального уровня материалов по религиозной тематике и межконфессиональным отношениями в СМИ.

Кроме этого, реализация права граждан на свободу выбора характера образования как элемента свободы совести предполагает законодательное урегулирование права религиозных организаций на создание конфессиональных учебных заведений.

В заключительной части документа предусмотрены ориентиры и критерии оценки результатов государственной гуманитарной политики в сфере межконфессиональных отношений.

"Государство должно проводить открытую, беспристрастную политику в отношении представителей всех конфессий, наладить партнерские отношения между государством и религиозными учреждениями и реализовывать совместные проекты, гарантировать права религиозных общин и предотвратить возникновение религиозных противостояний", - отмечается в проекте Концепции.

Комментируя этот проект, первый заместитель министра культуры Юрий БОГУЦКИЙ отметил, что некоторые понятия в Концепции нужно конкретизировать.

"Например, «межконфессиональные отношения» предлагаем заменить на «государственно-конфессиональные», поскольку Конституцией Украины задекларировано, что церковь отделена от государства. Итак, межконфессиональные отношения - это дело религиозных организаций, и именно от них зависит, какую конфигурацию отношений между собой они выстроят в рамках украинского законодательства», - отметил чиновник.

Согласно решению Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины проект Концепции вынесен на широкое общественное обсуждение. После этого планируется его одобрения правительством и представление в Верховную Раду на утверждение в качестве закона.

Институт религиозной свободы