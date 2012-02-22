Украина предлагает внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО карпатские деревянные церкви

Украина предлагает ЮНЕСКО внести карпатские деревянные церкви и Херсонес Таврический в Список всемирного наследия.

Об этом на пресс-конференции сообщила советник советника Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Анна ГЕРМАН.

А.ГЕРМАН отметила, что годами деревянная архитектура уничтожалась как в Украине, так и в соседней Польше. По ее словам, цель предложенного проекта - сохранить то, что еще можно сохранить. Советник Президента отметила, что церкви уничтожают, прежде всего, сами местные общины, которые самовольно их реконструируют, но делают это непрофессионально.

С целью сохранения церквей Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО вместе с Министерством культуры Польши провели работу по подготовки совместной трансграничной номинации “Деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши” для внесения наиболее ценных памятников деревянной сакральной архитектуры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Со стороны Украины в перечень памятников архитектуры вошли объекты, расположенные в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях, которые являются образцами самых совершенных достижений в сакральной архитектуре Украины. Архитектурные памятники Польши расположены в Подкарпатском и Малопольском воеводствах.

Одновременно с этим Украина подготовила еще одну заявку в ЮНЕСКО на внесение в Список всемирного наследия объекта “Древний город Херсонес Таврический и его хора”. Памятник архитектуры расположен в городе Севастополь на территории Крымского полуострова. Он состоит из нескольких заповедных участков, которые охватывают сохраненные части древнего Херсонеского городища и его сельскохозяйственной округи – хоры.

В январе 2012 года обе номинации были поданы в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Как сказал на пресс-конференции представитель Министерства культуры Андрей ВИНГРАНОВСКИЙ, в ведомстве надеются, что на 36-й сессии ЮНЕСКО, которая состоится этим летом в Петербурге, номинации будут рассмотрены и будет принято позитивное решение.