В петербургское метро вернули православную лексику

Сегодняшние объявления о выставке-ярмарке «Православная масленица» в петербургском метро содержат полную и достоверную информацию.

В декабре минувшего года объединение «Духовное наследие» обратилось к губернатору города Георгию ПОЛТАВЧЕНКО с просьбой поставить руководству метрополитена на вид ущемление права верующих людей получать полную и достоверную информацию о проходящих в Санкт-Петербурге православных мероприятиях. Во время рекламной кампании Зимней православной выставки было запрещено использовать в анонсирующих текстах на эскалаторе слова «православная», «благословение», «митрополит».

Сотрудники бюро «Коммет», которое курирует рекламу в подземке, объяснили это странное требование тем, что все объявления проходят согласование непосредственно в метрополитене и религиозным организациям крайне сложно подавать здесь свои анонсы. «Метро – стратегический объект. Реклама религиозного характера может нервировать пассажиров», - так загадочно высказались в бюро.

Организаторы выставки остались в недоумении, кого может нервировать слово «православная», кого пугает и выводит из себя словосочетание «благословение митрополита». Открытое письмо губернатору было распространено в интернете, многие СМИ откликнулись и опубликовали собственные материалы на тему «антиправославной» цензуры. Совместная деятельность не оказалась безрезультатной. Сейчас, когда идет рекламная кампания выставки-ярмарки «Православная масленица», щиты с объявлениями в метро содержат полную и достоверную информацию. Слово «православная» реабилитировано в питерской подземке, светится с рекламных щитов и на улице, и на станциях метро, приглашает на православную выставку.

ПРАВОСЛАВИЕ.RU