Киевский Воскресенский храм реставрируют в этом году

Во время совместного совещания представителей правительства Украины, Украинской Православной Церкви, общественных организаций воинов-интернационалистов премьер-министр Николай АЗАРОВ пообещал в текущем году решить вопрос реставрации Воскресенского (Афганского) храма в Киеве, сообщили в пресс-службе УПЦ.

Возглавил совещание премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, Украинскую Православную Церковь представлял Председатель Синодального отдела по делам пастырской опеки воинов-интернационалистов епископ Броварский Феодосий. Присутствовали представители Кабинета Министров, столичной государственной администрации и общественных организаций.

На совещании были затронуты вопросы о восстановлении доплат семьям погибших воинов-афганцев, выделении квартир семьям ветеранов, выделении средств на ремонт памятников афганцам.

Кроме того, рассматривался вопрос об окончательной реставрации памятника архитектуры - Воскресенского храма, который после его возвращения Церкви 20 лет назад является храмом-памятником жертвам войны в Афганистане и местом молитвы ветеранов-интернационалистов.

По словам Премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, все вопросы, которые затрагивались на совещании, в том числе о реставрации Воскресенского храма, будут решены правительством в течение текущего года.

УНН