Папа Римский намерен встретиться с Фиделем Кастро

Папа Римский Бенедикт XVI намерен встретиться с Фиделем КАСТРО во время его поездки на Кубу, которая запланирована на следующий месяц, сообщают иностранные СМИ.

Состоится ли эта встреча, будет зависеть от состояния здоровья революционного лидера коммунистической Кубы. Как рассказал высокопоставленный представитель Ватикана, статус встречи еще не определен.

Сейчас запланирована лишь встреча Папы с младшим братом Фиделя, президентом Кубы 80-летним Раулем КАСТРО.

Напомним, что в 2010 году Кубу посетил глава дипломатии Ватикана архиепископ Доминик МАМБЕРТИ - один из наиболее близких к Бенедикту XVI католических деятелей.

Первым из правителей Святого Престола на Кубе побывал Иоанн Павел II в 1998 году.

УНН