Коалиция еврейских организаций США обратилась к Януковичу

Коалиция сорока семи национальных организаций евреев США выразила поддержку усилиям мировой общественности в деле передачи синагоги в Умани общине верующих. Об этом стало известно из письма, поступившего в адрес Администрации Президента Украины и СМИ, сообщает RISU со ссылкой на Уманьnews.

История о том, что в помещении памятника архитектуры - синагоги цадика Нахмана в Умани расположен производственный цех, стала скандальной. Мировая общественность выражает острое беспокойство по этому поводу.

Исполнительный директор Коалиции сорока семи национальных организаций евреев США Марк ЛЕВИН направил письмо в Администрацию Президента Украины.

"Я понимаю, - пишет Марк ЛЕВИН, - то, что нынешний собственник предприятия, один из цехов которого размещен в синагоге - историческом памятнике, остается препятствием на пути к достижению согласия по этому делу. Но мы поддерживаем усилия как местной власти в Черкасской области, так и министра культуры, всей центральной власти в Украине, чтобы было принято достойное решение - такое, из которого мир сделал бы однозначный вывод: Украина - государство, уважающее религиозные чувства всех без исключения людей".

В августе 2011 года прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по факту продажи в 2007 году должностными лицами Уманского городского совета Черкасской области земельного участка с памятниками архитектуры завода "Меггометр". На участке расположены: территория позднесредневекового города, Уманская крепость, здание бывшей синагоги брацлавских хасидов, где, как утверждают исторические источники, молился основатель хасидизма цадик Нахман.

