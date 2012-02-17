Премьер Италии хочет, чтобы церковь платила налоги
01:48, 17 февраля 2012Государство
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Еврокомисия это приветствует
Еврокомисия приветствовала планы итальянского премьер-министра Марио МОНТИ обложить церковь налогом на недвижимость, сообщает ВВС.
Такой шаг приносил бы итальянской казне миллиард долларов ежегодно.
Это предложение затронет многие коммерческие предприятия, которыми управляет церковь.
В настоящее время церковная недвижимость освобождена от налогов, поскольку значительная ее часть используется для религиозных нужд.
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