Премьер Италии хочет, чтобы церковь платила налоги

Еврокомисия это приветствует

Еврокомисия приветствовала планы итальянского премьер-министра Марио МОНТИ обложить церковь налогом на недвижимость, сообщает ВВС. Такой шаг приносил бы итальянской казне миллиард долларов ежегодно. Это предложение затронет многие коммерческие предприятия, которыми управляет церковь. В настоящее время церковная недвижимость освобождена от налогов, поскольку значительная ее часть используется для религиозных нужд.

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