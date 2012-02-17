Премьер Италии хочет, чтобы церковь платила налоги

01:48, 17 февраля 2012
Государство
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Еврокомисия это приветствует

Еврокомисия приветствовала планы итальянского премьер-министра Марио МОНТИ обложить церковь налогом на недвижимость, сообщает ВВС.

Такой шаг приносил бы итальянской казне миллиард долларов ежегодно.

Это предложение затронет многие коммерческие предприятия, которыми управляет церковь.

В настоящее время церковная недвижимость освобождена от налогов, поскольку значительная ее часть используется для религиозных нужд.

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