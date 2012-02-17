Братия Ватопеда огорчена отказом освободить о. Ефрема

Накануне братия монастыря выразила недоумение и огорчение по поводу отрицательного ответа следователя Ирины КАЛУ на первое заявление отца Ефрема. Иноки возмущены утверждением следователя о том, что игумен Ефрем «имеет склонность к преступности».

Игумен Ватопеда архимандрит Ефрем подал новое заявление с просьбой об отмене решения о его аресте. На этот раз документ направлен в Совет апелляционного суда г. Афины.

В заявлении братии Священной Великой Обители Ватопед, по поводу отвергнутого прошения об освобождении из-под стражи Игумена монастыря архимандрита Ефрема, сообщается:

«Мы считаем несправедливым и чрезмерным продолжающееся заключение Старца Ефрема. Не соглашаемся и решительно не понимаем обоснований для такого решения, в том виде, как они были изданы указом чрезвычайного следователя КАЛУ, где, среди прочего, утверждается, что Старец Ефрем имеет склонность к преступной деятельности. Как Братия, знаем лучше, чем кто либо, живя рядом с ним денно и нощно, кто есть наш Старец. Это человек молитвы, аскетической жизни, нестяжательности и жертвенного приношения. Его жизнь и духовный путь никоим образом не свидетельствуют о якобы устойчивом стремлении к совершению преступлений. Уверены, что с помощью Господа нашего Бога и Пресвятой Владычицы нашей Богородицы воссияет истина и будет восстановлена правда».

ПРАВМИР