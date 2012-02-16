ВР рассмотрит законопроекты о государственно-церковных отношениях

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов по вопросам обеспечения свободы вероисповедания и деятельности религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

Их перечень указан в Повестке дня десятой сессии парламента, утвержденной 7 февраля Постановлением № 4344-VI.

Уже подготовлен к рассмотрению на пленарном заседании законопроект № 9206 об обеспечении конституционных прав арестованных на медицинскую помощь и свободу вероисповедания. Депутат Владимир Олийнык (Партия регионов) предлагает в Уголовно-процессуальном кодексе Украины и в Законе «О предварительном заключении» обеспечить право арестованного и обвиняемого "на свободный выбор и допуск священнослужителя для отправления религиозных таинств и обрядов".

Среди вопросов, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии, законопроект № 9087 о введении моратория на приватизацию имущества культового назначения. Это уже не первая попытка Ольги Боднар (БЮТ-Батьківщина) добиться сохранения культовых зданий от приватизации посторонними лицами, которые согласно обязательств Украины перед Советом Европы должны быть возвращены церквям и религиозным организациям.

Не новой также является инициатива о предоставлении религиозным организациям право учреждать учебные заведения государственного стандарта образования. Очередной законопроект Владимира Стретовича, Ольги Боднар и парламентариев из партии ХДС, зарегистрированный под № 9580, внесен в повестку дня сессии.

Парламент снова рассмотрит инициативу о социальной защите студентов и преподавателей духовных учебных заведений. Законопроект № 9237 о внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» зарегистрировали парламентарии из партии ХДС.

В повестку дня парламентской сессии включен также законопроект № 9690 о расширении полномочий Кабинета Министров Украины правом "принимать решения о передаче объектов культурного наследия национального значения в безвозмездное пользование или в собственность религиозным организациям".

Наибольший резонанс в обществе получила инициатива авторов проекта, депутатов из провластного большинства, приватизировать и передать в собственность Украинской православной церкви (в единстве с Московским патриархатом) ряда объектов культурного наследия, в частности комплекса сооружений Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры.

Одной из реакций на это стало внесение альтернативного законопроекта № 9690-1 народным депутатом Александром Яворивским (БЮТ-Батьківщина).

Он предложил такие законодательные изменения: "Все памятники, находящиеся в государственной и коммунальной собственности и входят в состав объектов культурного и природного наследия, включенных и предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не могут передаваться в частную собственность, том числе и религиозным организациям".

Как известно, десятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва продлится с февраля до середины июля 2012 года.