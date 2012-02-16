Украинцам опять обещают биопаспорта

Вместо обычного паспорта украинцам выдадут бессрочные удостоверения, заграничный же паспорт заменит «паспорт гражданина Украины» с биометрическими данными о лице.

Кабинет министров Украины в среду, 15 февраля, принял разработанный Министерством юстиции проект закона о так называемых биопаспортах («О документах Украины, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину») .

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, внести законопроект на рассмотрение Верховной Рады планируется в ближайшее время.

Напомним, что принятие документа необходимо для выполнения Украиной плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима.

По словам Лавриновича, согласно законопроекту, оформление, выдача, обмен документов Украины, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины, дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также их удаление, уничтожение и признание недействительными будут осуществляться центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере гражданства. Кроме того, такие полномочия возлагаются на Министерство иностранных дел Украины, заграничные дипломатические учреждения Украины, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации и капитанами морских, речных портов Украины.

Законопроектом предлагается установить, что документами Украины, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, являются 8 документов, а именно: - паспорт гражданина Украины; удостоверение гражданина Украины; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину; временное удостоверение гражданина Украины.

При этом право на выезд и въезд в Украину будут давать девять документов: паспорт гражданина Украины; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; проездной документ беженца; проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита; удостоверение лица без гражданства для выезда за границу; удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину).

Основываясь на международном опыте законопроект предусматривает изменение названий основных идентификационных документов.

Паспортом гражданина Украины станет документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство, во время пересечения государственной границы Украины и пребывания за рубежом и дающий право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Документом, удостоверяющим личность, подтверждающим гражданство на территории Украины будет удостоверение гражданина Украины.

Законопроектом определяют назначение каждого вида документа, круг лиц, имеющих право на их получение, срок, на который выдается документ, органы, которые выдают, а также особенности информации, вносимой в эти документы.

В частности, в паспорте гражданина Украины воспроизводится как обязательная информация - название государства; реквизиты документа, фамилия, имя; пол; гражданство, дата рождения, место рождения, — так и другая информация о лице, в том числе биометрическая — оцифрованное изображение человека; оцифрованная подпись, отпечатки указательных пальцев рук. Паспорт будет выдаваться лицам, не достигшим 16-летнего возраста, на пять лет, достигшим — на десять лет.

В удостоверение гражданина вместо оцифрованного изображения будет вклеиваться фотография, подпись не подлежит оцифровке. Удостоверение будет выдаваться по достижению 16-летнего возраста и действовать для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций, оформления поручений другим лицам для представительства перед третьим лицом только на территории Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Удостоверение гражданина Украины будет выдаваться бессрочно.

Законопроект предусматривает постепенный (не «шоковый» для граждан Украины) переход на новые документы.

Во-первых, предлагается предусмотреть именно право каждого гражданина Украины, который достиг шестнадцатилетнего возраста на получение паспорта гражданина Украины и удостоверения гражданина Украины.

Во-вторых, Заключительными положениями законопроекта устанавливается, что выданные до вступления в силу настоящего Закона документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины, дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, действительны в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми они были выданы, и не подлежат обязательному обмену.

В законопроекте также нашли отражение рекомендации Регламента Совета Европы №2 252 от 13 декабря 2004 г., статьей 1 которой предусмотрено, что:

- паспорта и проездные документы должны содержать носитель информации с высоким уровнем защиты, на котором будет размещаться фотография лица. Государства-члены добавляют два отпечатка пальцев, которые были сохранены в функционально совместимом формате;

- от обязательства предоставлять отпечатки пальцев освобождаются дети младше 12 лет и лица, физически неспособные предоставить отпечатки пальцев,

- а также требования ICAO по информации, которую должны содержать современные документы для въезда и выезда за границу.

Напомним, что на прошлой неделе Верховная Рада отклонила по требованию президента Виктора Януковича законопрокект «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» (№ 8507), который она приняла 23 сентября.

В Минюсте по поводу этого законопроекта заявляли, что «безальтернативная технология изготовления документов» усиливает монополию концерна ЕДАПС, и тех, кто выступил против законопроекта. Ведь в случае принятия, закон позволил бы частной структуре ЕДАПС в ближайшие годы получить из карманов украинцев 60 млрд грн.

zn.ua