Старец Илий предсказывает России ГУЛАГи в случае смены власти

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) считает губительными требования смены власти в России. ВИДЕО

"К глубоко печальному выводу может привести результат требований нынешних социал-реформаторов сменить власть, совершить переворот, то есть претворить в жизнь старый сценарий пагубной революции. Понятно то, что это все грозит повторением нового геноцида, и как следствие, Колымой, Магаданом, Соловками,Заполярьем", - говорится в обращении священника.

"Те, кто жаждет власти, принесут лишь потоки крови, братоубийство, голод и захват наших земель иноземцами", - заявил священник. "Нельзя не учитывать ситуации нынешнего времени не только в Отечестве нашем, но и глобальной. Мир изготовил такое оружие, о котором даже язык наш сказать не может. Надо ценить спокойствие, стабильность в нашей стране и опасаться не только больших, но и малых конфликтов: Так что вы еще желаете, горячие головы? Ничего иного, кроме хаоса, крови, голода и погибели. Вы хотите поставить на край пропасти нашу страну", - отметил духовник Патриарха.

*** В начале января схиархимандрит Илий выступил с видеообращением, в котором призвал верующих не участвовать в политических митингах.