Карпачева: В Украине проблемы со свободой вероисповедания

Вопросы реституции церковной собственности в Украине является насущной проблемой государственно-конфессиональных отношений в современных условиях.

Такое мнение высказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА в Ежегодном докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине.



По убеждению Уполномоченного, процесс возвращения религиозным организациям культовых зданий и другого имущества культового назначения должна продолжаться и требует урегулирования соответствующим законом.

"Его принятие могло бы существенно снизить остроту конфликтов, которые продолжают быть источником напряженности в межконфессиональных и государственно-церковных отношениях", - считает Нина КАРПАЧЕВА.

В докладе отмечено, что сегодня религиозные организации Украины обеспечены культовыми сооружениями лишь на 69%. Всего около 8 тысяч религиозных организаций в Украине осуществляют религиозную деятельность в арендованных помещениях или приспособленных под молельни.

В отличие от предыдущих лет, на этот раз Доклад содержит отдельный раздел под названием «Свобода мировоззрения и вероисповедания».

В документе изложены общие данные о религиозной ситуации в Украине состоянием на начало года, приведена статистика состояния религиозной сети и характеристика основных конфессиональных направлений.

Мониторинг Уполномоченного по правам человека свидетельствует о наличии проблем в сфере обеспечения прав человека на свободу совести и вероисповедания.

Нина КАРПАЧЕВА считает, что гармонизация национальной модели общественно-религиозных и государственно-церковных отношений с европейскими стандартами требует скорейшего принятия Концепции государственно-

конфессиональных отношений в Украине и обновление действующего законодательства.

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