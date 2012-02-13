Минкультуры не настаивает на новой редакции закона о религиозных организациях

Министерство культуры Украины поддержало позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о нецелесообразности в нынешних условиях принятия новой редакции Закона «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Институт религиозной свободы.

Об этом заявил Первый заместитель Министра культуры Юрий Богуцкий 9 февраля во время заседания Рабочей группы по подготовке законопроектов в области свободы совести.

Чиновник напомнил, что Совет Европы не требует от Украины именно новой редакции Закона. Учитывая это, Министерство культуры согласилось с предложениями Церквей и религиозных организаций о подготовке изменений в отраслевое законодательство в сфере деятельности религиозных организаций – о государственной регистрации юридических лиц, об образовании, о возвращении бывшей церковной собственности, о моратории на приватизацию зданий культового назначения и т.п.

По словам Юрия Богуцкого, такой подход поддерживается, в том числе, и со стороны Министерства юстиции Украины.

Впрочем, со стороны Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры прозвучало предложение о необходимости наработки изменений в Закон с целью усовершенствования процедуры регистрации религиозных организаций.

Рабочая группа также рассмотрела состояние выполнения Указа Президента Украины от 12 января 2011 года № 24/2011 «О Плане мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы». Представители Минкультуры и конфессий решили приступить к разработке законопроекта о возвращении религиозным организациям имущества, экспроприированного советской властью.

Кроме этого, присутствующие обсудили вопрос о порядке согласования религиозной деятельности, въезда, временного пребывания, трудоустройства и проживания иностранных священнослужителей на территории Украины. Предметом рассмотрения также стал вопрос об оптимизации работы Комиссии по вопросам обеспечения и реализации прав религиозных организаций.

В заседании Рабочей группы приняли участие представители Министерства культуры Украины, Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Института религиозной свободы.