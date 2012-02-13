Депутататы заручаться поддержкой конфессий перед выборами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что сегодня «церкви превратились в политические партии». Об этом он сказал в эфире «Шустер Live», отвечая на вопрос о противостоянии, куда подключились и украинские политики, о наделении полномочиями правительства Украины, в частности, на передачу Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры религиозным организациям в собственность.

Он отметил, что ознакомился с письмом руководства УПЦ Киевского Патриархата по этому вопросу.



В.Литвин отметил, что «лидеры церквей должны заниматься тем, как объединить церкви Украины», «их можно и нужно объединить на канонах церковных, на добровольном согласии иерархов церквей и понятно пастве».



В.Литвин подчеркнул, что сегодня «некоторые конфессии напоминают политические партии, которые в тот или иной момент молятся, и усиливают раскол общества».



Председатель ВРУ отметил, что нужно отложить рассмотрение в парламенте Украины законопроектов, которые «спорны, которые раскалывают политикум, разжигают украинское общество».



По его словам, «у нас не возникает проблем, когда говорят - надо передать, ну скажем другим конфессиям, а корень проблемы заключается в том, что здесь есть УПЦ, и идет борьба между депутатами, кто заручится поддержкой той или иной конфессии перед выборами».