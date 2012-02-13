Общественный совет по сотрудничеству с церквями обсудит образовательные вопросы

Общественный совет по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины проведет 16 февраля круглый стол на тему: «Вопросы предоставления религиозным организациям права на основание общеобразовательных учебных заведений». Во время мероприятия состоится общественное обсуждение законопроекта № 9580 относительно этой проблематики.

Участие в круглом столе примут авторы законопроекта, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, председатель парламентского Комитета по вопросам науки и образования Максим Луцкий, представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом говорилось во время заседания Общественного совета при Минобразования, на котором был утвержден план работы на 2012 год.

В течение года Общественный совет планирует рассмотреть вопрос о преподавании предметов духовно-морального направления в учреждениях профессионально-технического и высшего образования и в системе внешкольного образования. Общественный совет также уделит внимание вопросу формирования отраслевого стандарта по специальности «Богословие» и разработке механизма государственного признания дипломов высших духовных учебных заведений.

Кроме того, запланировано проведение совместного заседания Общественного совета с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, а также ряда круглых столов и научно-практических конференций.

Институт религиозной свободы

