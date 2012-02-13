В коалиционное правительство Мальдив войдут исламисты

Новый президент Мальдивской республики Вахид ХАХССАН расширил кабинет министров, чтобы включить в него членов Прогрессивной партии, а также исламистов, сообщает Би-би-си.

Как ожидается, исламские консерваторы будут назначены на министерские посты в ближайшие дни.

Исламисты требуют ввести в стране строгие мусульманские правила.

Мальдивы расположены на архипелаге в Индийском океане, туризм является одной из главных статей дохода страны.

Президент страны Мохаммед НАШИД 7 февраля этого года подал в отставку из-за массовых акций протеста.

Полномочия нового коалиционного правительства продлятся до президентских выборов, назначенных на будущий год.