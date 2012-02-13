Обама уступил католикам по вопросу о контрацепции

На фоне возражений представителей Католической церкви президент США Барак ОБАМА внес изменения в план предоставления всем американским женщинам доступа к противозачаточным средствам.

Священники были недовольны нормой, согласно которой все без исключения работодатели, в том числе связанные с католической церковью, были обязаны предоставлять своим сотрудникам страховку, предусматривавшую контрацепцию.

Однако теперь сотрудницы организаций, имеющих отношение к католической церкви, в случае необходимости смогут обращаться за противозачаточными средствами непосредственно к компаниям по медицинскому страхованию, а не к своим работодателям.

ОБАМА заявил, что новое правило "спасет жизни и сэкономит средства". "Здоровье любой женщины не должно зависеть от того, кто она и где работает", - сказал президент США, выступая в Белом доме.

Теперь университеты и больницы, связанные с религиозными организациями, не будут обязаны субсидировать расходы своих сотрудников по контролю над рождаемостью. Они также не будут обязаны направлять их в соответствующие медицинские учреждения.

Против реформы выступают представители Республиканской партии США, которые настаивают, что она дает чрезмерные полномочия государственным структурам и нарушает права американцев на свободу выбора.

BBC

