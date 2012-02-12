Религиозные лидеры США против политики Обамы

Ведущие протестантские и еврейские лидеры США выступили с поддержкой католических епископов в их противостоянии политике администрации президента Барака ОБАМЫ, согласно которой почти все работодатели будут вынуждены обеспечивать своих работников страхованием здоровья, которое включает стерилизацию, противозачаточные средства, контрацептивы, сообщает КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ со ссылкой на Catholicculture.

Рик УОРРЕН, пастор Церкви Седдлбек, заявил о своей «100-процентной солидарности» с католическими иерархами. «Я скорее сяду в тюрьму, чем покорюсь приказу правительства, нарушающего Божьи законы», - отметил он.

Ричард ЛЕНД, глава Комиссии по вопросам этики и религиозной свободы Церкви южных баптистов, отметил: «Наши предшественники отбывали заключение и умирали ради той свободы, которую мы сейчас имеем. Именно поэтому мы ответственны перед Богом защитить эту свободу, пока правительство не отнял ее у нас».

Известный евангелист Чарльз КОЛСОН, раввин Нью-Йорка Мейр СОЛОВЕЙЧИК и кардинал Дональд ВЮРЛ стали соавторами статьи в "The Wall Street Journal", в которой подводят итог, что «ни при каких условиях человек не должен идти против своей совести и отказываться от своих религиозных взглядов для того, чтобы подчиниться совершенно несправедливому закону».