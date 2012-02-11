Атеист в Британии выиграл дело против городского совета

Британец-атеист выиграл дело против городского совета. Его члены во время своих заседаний выполняли религиозные молитвы.

Как сообщает британская телерадиокорпорация "Би-Би-Си», Клайв БОУН, бывший член совета города Бедфорд на юго-западе Англии, пожаловался, что молитвы озадачивают его.

Высокий суд Лондона постановил, что горсовет превысил свои полномочия, сделав молитвы неотъемлемой частью своих встреч.

Один из верующих коллег БОУНА заявил, что решение суда будет иметь разрушительные последствия для роли христианства в британской общественной жизни.

Радио Свобода

