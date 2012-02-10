Суд в Афинах отказался освободить архимандрита Ефрема. Судебный следователь Афинского апелляционного суда Ирини КАЛУ отвергла в четверг прошение настоятеля Ватопедского монастыря, который просил заменить ему предварительное заключение на освобождение с ограничительными условиями,сообщает ИТАР-ТАСС.

В своем прошении 30 января отец Ефрем сослался "на состояние своего здоровья, а также на тот факт, что известно его место проживания и, следовательно, его нельзя подозревать в том, что он может бежать из страны". Архимандрит вновь заявил о своей невиновности в деле об обмене недвижимостью между Ватопедским монастырем на Афоне и греческим государством.

В пользу положительного рассмотрения прошения отца Ефрема высказался прокурор Афинского апелляционного суда Панайотис МАНТЗУНИС, посчитавший, что игумена можно освободить под денежную гарантию в 200 тыс. евро и применение к нему ограничительных условий, в частности, подписки о невыезде из страны.

Однако Ирини КАЛУ, являющаяся специальным следователем по делу об обмене собственностью между монастырем и государством, указала в своем решении, что "нет законодательных предпосылок для освобождения архимандрита из-под стражи".

Как отмечают СМИ, после отказа судебного следователя удовлетворить просьбу архимандрита Ефрема о замене ему предварительного заключения на освобождение с ограничительными условиями игумен имеет теперь возможность обратиться с аналогичным прошением в Совет Афинского апелляционного суда.

