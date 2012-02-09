Иран пригласил папу Бенедикта XVI посетить страну

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД направил римскому папе Бенедикту XVI предложение прибыть с визитом в исламскую республику. Сведения об этом распространил посол Тегерана в Ватикане Али Акбар НАСЕРИ.

«Если Его святейшество решит совершить это путешествие, то будет принят в нашей стране на самом высоком уровне и с энтузиазмом», - заявил дипломат.

Представитель исламской республики характеризовал отношения между Ираном и Ватиканом как искренние и сердечные. Оба государства, по словам дипломата, плодотворно сотрудничают в научной и культурной сферах.

Дипломатические отношения Ирана с папским государством насчитывают 58 лет. Внешняя политика Ватикана в значительной мере сводится к осуществлению миротворческих и гуманитарных инициатив.

km.ru