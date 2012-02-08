Болгария выделит 50 тыс. евро на восстановление Спасо-Преображенского собора в Болграде

Правительство Болгарии выделит 50 тыс. евро на восстановление Спасо-Преображенского собора в Болграде Одесской области, который сгорел 26 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук.

По его словам, соответствующая договоренность жителей Болграда, преимущественно болгар по национальности, была достигнута на встрече с послом Болгарии в Украине Димитаром Владимировым.

Посол попросил «взять под контроль использование этих денег», - отметил Э.МАТВИЙЧУК.

С учетом этого, добавил губернатор, «я дал поручение обеспечить эффективную схему освоения указанных средств. Скорее всего, будет создан Фонд восстановления Спасо-Преображенского собора ».

Как сообщал УНИАН, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Болграде, который является памятником архитектуры национального значения, загорелся утром 26 января. Распространению огня способствовала конструктивная особенность собора - деревянная решетка, а также полиэтиленовая пленка внутри собора, где проводились реставрационные работы. Полностью потушить пожар удалось только в конце дня.

Иконы и предметы церковного обихода, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие.

Заключение специалистов МЧС о причине возникновения пожара в Спасо-Преображенском соборе пока не обнародовано. Согласно данным милиции, пожар мог вспыхнуть из-за халатности строителей - оставленного ночью без присмотра включенного электрообогревателя, которым сушили купол здания.

Однако в Управлении МЧС в Одесской области этот вывод не подтверждают.

Между тем, настоятель собора отец ВАСИЛИЙ заверил, что накануне пожара, 25 января, сам закрывал храм и убедился, что все электроприборы были отключены от электросети. В пользу версии о поджоге он также привел свидетельства очевидцев, которые первыми увидели пожар.

3 февраля Одесский облсовет принял решение выделить 1,5 млн. грн. на ремонтно-восстановительные работы Спасо-Преображенского собора.

