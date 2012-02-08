Главы евангельских Церквей предостерегают власти от разжигания религиозной вражды

Целый ряд лживых и непрофессиональных публикаций с надуманными обвинениями в адрес евангельских Церквей свидетельствует о заказной компании в СМИ по дискредитации евангельских христиан с целью настроить общественность против них.

К такому выводу пришел Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ) во время заседания, которое состоялось 7 февраля в главной канцелярии ВСО ЕХБ под председательством епископа Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины Василия Давыдюка.

Главы Церквей решили обратить внимание Министерства культуры, Министерства юстиции и других органов власти Украины на систематические попытки разжечь религиозную вражду к евангельским христианам с помощью прессы и других СМИ.

Речь идет о серии публикаций на "антисектантскую" тематику в газете «Сегодня», а также в газете «Факты» и интернет-издании «Обозреватель». В некоторых из них прямо называются отдельные конфессиональные направления евангельских Церквей, которые, согласно изложению авторов, якобы представляют опасность для общества.

По мнению Старшего епископа Церкви христиан веры евангельской Украины Михаила Паночко, подобная информационная компания вместо нынешнего межрелигиозного взаимопонимания и согласия может вновь вернуть в Украину времена открытых противостояний на религиозной почве и среди прочего нанести ущерб государственному развитию.

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины решил быть еще более открытым для диалога с журналистами и СМИ. Главы Церквей выразили готовность давать комментарии и отвечать на вопросы журналистов, чтобы их материалы не были однобокими.

С этой целью СЕПЦУ разработает механизм взаимодействия со СМИ для преодоления стереотипа закрытости евангельских Церквей и распространения правдивой информации о духовном, социальном и благотворительном служении евангельских христиан в украинском обществе.

В заседании СЕПЦУ приняли участие руководители и полномочные представители:

Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов;

Церкви христиан веры евангельской Украины;

Церкви адвентистов седьмого дня в Украине;

Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;

Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины;

Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;

Объединения независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия).

Институт религиозной свободы