Православные иерархи против закона США о защите здоровья

Ассамблея православных епископов заявила о своем протесте против нового закона о защите здоровья в США, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Religionenlibertad.com

Новый закон обязывает работодателя обеспечить медицинское обслуживание сотрудников, включающее в себя аборт, контрацепцию и стерилизацию. Несмотря на то, что церкви и некоторые другие религиозные общины освобождаются от обязанностей, приписываемых законом, в их число не включены школы, больницы, благотворительные общества, окормляемые христианскими организациями и имеющие в своем штате верующих сотрудников.

Православные иерархи опубликовали документ, призывающийся все христианские и иные организации, отвергающие новый закон о здоровье, объединить усилия против принятия закона.

Епископы подчеркивают, что 1-я поправка к Конституции США гарантирует свободу вероисповедания. Эта свобода нарушается, когда религиозная организация обязана платить за контрацепцию, в том числе за препараты, вызывающие аборт и стерилизацию. Нельзя обязывать работодателя к оказанию подобных медицинских услуг.

Совместное заявление, призывающее выступить против принятия закона, также опубликовали 40 протестантских и еврейских организаций. 142 католические епархии также публично выступили против нового закона.