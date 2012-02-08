Украина - Ватикан: 20 лет дипломатических отношений

Сегодня исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Апостольской Столицей.

«На протяжении веков римские Вселенские Архиереи с чрезвычайной заботой относились к Украине, прежде всего в связи с тем, что там более тысячи лет существуют христианские общины, которые дали многих священников и святых, которые являются чрезвычайными плодами веры. Поэтому после успешного установления дипломатических отношений между Апостольским Престолом и Украиной, Нам кажется очень правильным основать в ней Апостольскую Нунциатуру ради того, чтобы лучше способствовать духовному благу Христовых верующих, проживающих в Украине», - говорится в Папском бреве блаженного Папы Иоанна Павла II, которым 8 февраля 1992 г. основано Апостольскую Нунциатуру в Украине.

Первым Апостольским нунцием в Украине стал Его Высокопреосвященство архиепископ Антонио ФРАНКО, который был назначена 28 марта 1992 года. Его преемником от 30 мая 1999 года назначен архиепископом Николая ЭТЕРОВИЧ. А с 22 апреля 2004 года Апостольский нунцием в Украине был архиепископ Иван ЮРКОВИЧ, который прослужил в Украине почти семь лет. Теперь представителем Папы и Апостольской Столицы в Киеве есть Высокопреосвященный Томас Эдвард ГАЛЛИКСОН.

После установления дипломатических отношений контакты Украины с Ватиканом осуществлялись через Посольство Украины в Италии. Только 9 сентября 1998 Послом Украины при Апостольской Столице по совместительству был назначен Посол Украины в Швейцарской Конфедерации Нина КОВАЛЬСКАЯ, которая выполняла эту миссию до 19 июня 2003 года. С 5 марта 2004 г. Послом Украины был Григорий ХОРУНЖИЙ.

11 декабря 2006 Президент Украины назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане Татьяну ИЖЕВСКУЮ, которая 30 марта 2007 г. вручила Верительные Грамоты в руки Папы Бенедикта XVI.

Radiovaticana

