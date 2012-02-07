Иран запретил к продаже куклы героев мультфильма "Симпсоны"

Департамент культуры в правительстве Ирана внес в "черный список" запрещенных к продаже игрушек куклы, изображающие героев мультфильма "Симпсоны", которые названы в этом документе "пропагандистами Запада".

Представитель Института интеллектуального развития детей и молодежи Мохаммед Хоссейн ФАРДЖО заявил: "Мы не хотим рекламировать этот мультфильм путем импорта данных игрушек".

При этом чиновник не разъяснил, как именно Симпсоны, забавная семейка, популярная во всем мире, развращает иранских детей, однако подчеркнул: куклы, имеющие гениталии, а также изображающие взрослых мужчин и женщин, не будут продаваться в его стране – как и те, которые говорят голосами западных певцов, а также наборы игрушечной посуды, включающие бокалы и рюмки.

Отметим, что в этом списке фигурирует культовая кукла Барби, однако Супермен и Человек-паук пока еще есть в продаже. По мнению иранских чиновников, эти мужественные герои не столько "рекламируют Запад", сколько "помогают бедным и угнетенным".

Напомним, что в январе 1996 года режим аятолл обрушился на красавицу Барби, которая была названа "троянским конем" Запада, в результате чего обанкротились десятки магазинов, специализирующихся на продаже этих кукол.

Отметим, что, несмотря на суровые запреты, иранская молодежь тяготеет к западной культуре. Так, согласно статистике, в 2011 году на закупку игрушек за рубежом государство затратило 57 млн. долларов, а стоимость тех, которые были завезены в страну контрабандным путем, составила 20 млн. долларов.

Издание подчеркивает, что население Ирана крайне молодо – 25% из 75 млн. иранцев составляют дети в возрасте до 15 лет.

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