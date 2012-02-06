Таджикистан поставил религию на коммерческую основу

В Таджикистане введены новые финансовые правила для религиозных организаций. Теперь имамы и священники будут получать зарплату и платить с нее налоги в бюджет.

Отныне мечети и церкви должны предоставлять властям штатные расписания, а также платить отчисления в социальный фонд и налоги на землю. Ранее все религиозные учреждения Таджикистана считались некоммерческими организациями и были освобождены от уплаты налогов и сборов.

Власти заявляют, что новые правила позволят навести порядок в финансах мечетей и церквей, а заодно пополнят государственный бюджет. Противники этой меры полагают, что таким образом будет установлен государственный конт­роль над религиозными делами, к тому же налоги и сборы могут разорить и без того небогатые приходы.

Кроме того, пока никто не может точно сказать, каким образом проверяющие станут выяснять, сколько именно пожертвований получил храм от прихожан. Пока власти заявляют, что будут «полагаться на честность» имамов и священников.

Руководство Таджикистана и ранее подвергалось критике за проводимую религиозную политику. Несмотря на то, что формально государство отделено от религии, за властями, например, остается решающее слово при избрании имамов мечетей. При этом те мечети, имамы которых все-таки пытаются критиковать курс политического руководства, подвергаются многочисленным проверкам и иногда закрываются.

Местные наблюдатели связывают эту ситуацию с тем, что власти опасаются конкуренции со стороны быстро растущего влияния религиозных деятелей.

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