Знаменитый актер осужден в Каире за оскорбление ислама

Египетский комик Адель ИМАМ, широко известный в арабском мире, был приговорен в четверг к трем месяцам тюремного заключения за оскорбление ислама.

Суд подтверждает, что Адель ИМАМ был осужден заочно за высказывания «порочащие ислам».

Государственный Интернет-сайт Ahram, публикующий информацию на английском языке, сообщил, что ИМАМ был признан виновным за участие в фильме 2007 года, в котором он играет коррумпированного бизнесмена, и за пьесу, поставленную в 1998 году, в ней он изображал арабского диктатора.

В других сообщениях из зала суда говорилось, что суд запретил актеру использовать мусульманские символы.

vz.ru