Вера в Бога помогает Президенту США принимать решения

Президент США Барак ОБАМА на традиционном молитвенном завтраке в Вашингтоне признался, что в принятии политических решений ему очень помогает вера в Бога, сообщает РИА Новости .

Молитвенные завтраки в США проходят ежегодно каждый первый четверг февраля. Организаторами завтрака являются не религиозные, а политические американские организации, члены Конгресса.

Президент США рассказал, что каждое утро у него начинается с молитвы и чтения Писания.

"Но было бы неправильным останавливаться на этом, сводить ценности, в которые я верю, к молитвам или личным разговорам с пасторами или друзьями. Вместо этого я должен пытаться делать все, чтобы эти ценности направляли меня как лидера этой великой страны", - сказал ОБАМА.

По словам главы государства, вера во Христа помогает ему отстаивать интересы наиболее уязвимых слоев населения и помогать населению страдающих стран.



