Минкультуры планирует изменить Закон «О свободе совести и религиозных организациях»

В целях усовершенствования действующего законодательства в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Минкультуры подготовило изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Об этом Министр культуры Украины Михаил Кулиняк заявил 31 января в Национальной филармонии на расширенном заседании коллегии Министерства, посвященном итогам деятельности в прошлом году и задачам на 2012 год, сообщает Институт религиозной свободы.

Ранее, 11 января, выступая во время парламентских слушаний на тему этнонациональной политики Украины, Михаил Кулиняк заявил о необходимости изменения действующего законодательства.

"Обеспечение для церкви полноценного правового и социального статуса, создания для нее благоприятных условий деятельности ставит на повестку дня необходимость инициировать изменения в действующем законодательстве о религии и церкви, которые наиболее полно учитывали бы реалии сегодняшнего", – отметил Министр с парламентской трибуны.

По словам Министра, новая редакция Закона о свободе совести предполагает целью укрепления правовых основ свободы вероисповедания.

Он также отметил, что главной задачей в сфере государственно-церковных отношений должно быть создание благоприятных условий для реализации духовной миссии церкви.

"При этом принципиально важно, чтобы государство четко обозначило свои обязательства перед церковью, определила круг тех полномочий, которые являются сферой ее компетенции, что делает ее политику в отношении церкви прозрачной и открытой для широкой общественности", – считает Министр.

Напомним, что Рабочая группа по подготовке законопроектов в сфере свободы совести, образованная при Минкультуры в марте 2011 года при участии представителей конфессий, не рассматривала содержание указанных законопроектов по существу. Представители конфессий в составе Рабочей группы сразу заявили руководству Министерства о позиции Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который считает нецелесообразным внесение поспешных изменений в действующий Закон в нынешней ситуации.

"Совместная позиция конфессий в данном вопросе осталась неизменной – при отсутствии консенсуса по рассматриваемым законодательным изменениям, на данном этапе разработка новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» должна быть отложена", – подчеркивается в принятом на заседании ВСЦиРО от 19.07.2011 года обращении к Президенту Украины В.Януковичу.

Кроме этого, следует обратить внимание, что вопросы религии в докладах Министерства, как и в других документах Правительства, уже не в первый раз указываются в разделе об этно-национальной политике и национальных меньшинствах.