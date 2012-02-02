В Ираке казнят участников расправы над христианами

Высший судебный совет Ирака вынес приговор троим террористам, в 2010 году принявшим участие в захвате заложников в багдадском храме Сирийской католической церкви. Как сообщает Reuters, приговор будет направлен на утверждение президенту Ирака Джалалу ТАЛАБАНИ.

По словам пресс-секретаря Высшего судебного совета, все трое были признаны виновными в терроризме. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.

Нападение на католический храм в Багдаде было совершено 31 октября 2010 года. Группа вооруженных боевиков ворвалась в церковь Саидат аль-Неджат и, взяв в заложники около ста прихожан, забаррикадировалась внутри. В ходе штурма, в котором приняли участие иракские и американские военные, погибли 52 человека, 67 получили ранения.

Ответственность за акцию взяла террористическая организация "Исламское государство Ирак".

Нападение на храм было признано самой кровавой расправой с представителями христианского населения Ирака. Атаки на иракских христиан совершались и раньше, что вынудило многих из них покинуть страну.

lenta.ru

