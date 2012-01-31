Создан Общественный совет для улучшения государственно-конфессиональных отношений

В помещении Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского 26 января состоялось учредительное собрание по созданию Общественного совета при Министерстве культуры Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Со словами приветствия к присутствующим обратился Министр культуры Михаил Кулиняк. Он заявил о заинтересованности Министерства в сотрудничестве с как можно более широким спектром институтов гражданского общества для улучшения государственной политики в сфере культуры, религии, языковой политики, национальных меньшинств и т.п.

“Именно как от партнеров я рассчитываю услышать от вас новые идеи и предложения. Прежде всего, речь идет о тех аспектах культурной политики, где у власти пока не хватает кадровых и финансовых ресурсов. Именно вы можете подставить плечо Министерству, региональным управлениям культуры, нашим художественным учреждениям”, – подчеркнул Министр.

Участники собрания утвердили отчет инициативной группы о подготовке к учредительному собранию и утвердили ряд формальных решений.

После этого было принято решение о создании Общественного совета при Министерстве культуры в составе всех присутствующих на собрании делегатов, а именно – в количестве 83 человека.

На первом заседании Общественного совета будет избрано ее руководство, утверждено положение и распределение участников по профильным комиссиям. Для организации этого заседания учредительное собрание избрало рабочую группу в количестве 25 человек, которой необходимо обработать учредительные документы и процедурные вопросы.

В состав Общественного совета при Минкультуры вошли также представители ряда Церквей и религиозных организаций – православные, греко- и римо-католики, евангельские христиане, иудеи и мусульмане. От общественной организации «Институт религиозной свободы» в Общественный совет был делегирован исполнительный директор ИРС Максим Васин.

Напомним, что в декабре 2010 года Президент Украины ликвидировал Госкомнацрелигий и передал его функции реорганизованному Министерству культуры Украины. К ним относятся полномочия в сфере обеспечения свободы вероисповедания, государственно-конфессионального диалога, проведения религиоведческой экспертизы, осуществления регистрации уставов религиозных организаций и прочее.

При Минкультуры продолжает функционировать специализированная Рабочая группа по подготовке законопроектов в сфере свободы совести, основана в марте 2011 года с участием представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.